Real Madrid: le groupe de Carlo Ancelotti pour affronter la Real Sociedad

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la réception de la Real Sociedad, dimanche, en Liga.

Le Real Madrid affronte la Real Sociedad ce dimanche, à l’occasion de la 19è journée de Liga. Un choc au sommet entre le deuxième et le troisième au classement. A trois longueurs du Barça qui en prendrait six en cas de victoire contre Gerone cet après-midi, le Real Madrid n’a pas droit à l’erreur face aux Txuri-urdinak. Et même si l’adversaire en face réalise de grandes choses cette saison, les Madrilènes ont des armes pour en venir à bout, eux qui sortent d’une victoire laborieuse face à l’Atletico Madrid (3-1) en quart de finale de Coupe du Roi.

« Le Real Madrid ne joue pas bien? Ils ont dit la même chose lorsque nous avons remporté la Ligue des champions la saison dernière. Le Real Madrid n’a pas d’identité claire en termes de football. Je ne veux pas l’avoir. Nous voulons gagner les matchs, c’est ce qui compte », a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse, en prélude à cette rencontre.

Pour ce choc, le technicien italien a fait appel à 20 joueurs avec Karim Benzema. Buteur face aux Colchoneros jeudi dernier, le Ballon d’Or 2022 est convoqué tout comme les brésiliens Militao, Vinicius Junior et Rodrygo. Absent depuis quelques semaines pour cause de blessure, Eden Hazard fait également son retour dans la troupe. Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, David Alaba, Lucas Vazquez et Ferland Mendy sont par contre absents.

Le groupe du Real Madrid face à la Real Sociedad: