Real Madrid: le groupe de Carlo Ancelotti face à l’Athletic Bilbao

Le Real Madrid se déplace ce dimanche sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Liga. Le groupe de Carlo Ancelotti pour l’occasion est tombé.

La 18è journée de Liga est à l’honneur ce dimanche avec une rencontre alléchante entre le Real Madrid et l’Athletic Bilbao. Un match prévu au stade San Mamès à partir de 21 heures (GMT+1). Deuxième au classement, à trois points du Barça, leader, les Madrilènes pourraient revenir à hauteur de leur rival barcelonais en cas de victoire suivi d’une défaite des Catalans qui reçoivent de leur côté Getafe au Camp Nou.

Fébrile en défense ces dernières semaines avec une attaque visiblement en plein doute, les Merengues n’affichent pas la sérénité avant le voyage sur les installations de l’Athletic Bilbao. La Casa Blanca sort d’une défaite humiliante contre les Culés en Supercoupe d’Espagne (1-3) même s’ils ont retrouvé le sourire face à Villarreal (3-2), jeudi. En face, le club basque, huitième au classement, à deux longueurs des places européennes, reste sur une victoire contre l’Espanyol (1-0).

Pour ce match, l’entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, ne pourra pas compter sur Alaba, Tchouaméni, Carvajal et Lucas Vázquez. Le technicien italien voyagera cependant avec son capitaine Karim Benzema et son contingent brésilien, Eder Militao, Vinicius Junior et Rodrygo. Moins utilisé cette saison, Eduardo Camavinga, dont le nom circule du côté d’Arsenal en ce mercato hivernal, est également convoqué.

Le groupe du Real Madrid face à Bilbao: