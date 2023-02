Real Madrid: la tuile pour Marco Asensio

Après Karim Benzema, Eder Militao ou encore Thibaut Courtois, c’est au tour de Marco Asensio de rejoindre l’infirmerie du Real Madrid, déjà bien garni. Le joueur souffre d’une blessure aux ischio-jambiers.

En difficulté en Liga cette saison avec huit points de moins que le Barça en tête du classement, le Real Madrid va devoir également faire avec les blessures dont la liste ne cesse de s’allonger. En effet, déjà privés de Karim benzema, Eder Militao et Thibaut Courtois entre autres, le géant espagnol ne pourra non plus compter sur les services de Marco Asensio.

Forfait pour la demi-finale de la Coupe du monde des clubs champions remportée mercredi soir par les Madrilènes contre les Égyptiens d’Al Ahly (4-1), le milieu offensif souffre d’une gêne aux ischio-jambiers selon Relevo. L’ancien de Majorque devrait passer des examens médicaux ce jeudi pour savoir s’il s’agit ou non d’une blessure.

Marco Asensio a inscrit 4 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 27 ans est annoncé partant à l’issue de l’exercice en cours. Peu utilisé par Carlo Ancelotti, l’international espagnol vise l’étranger (PSG, Barça) pour la suite de sa carrière malgré l’intention de la Casa Blanca de conserver son joueur.