Real Madrid: la tuile pour Karim Benzema avant le choc contre Liverpool

Touché jeudi soir face à Valence en Liga, Karim Benzema est victime d’une blessure à l’adducteur. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, à quelques semaines du choc contre Liverpool en Ligue des champions.

Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, à quelques semaines des échéances européennes. La Casa Blanca vient de perdre son buteur français, Karim Benzema. Le Ballon d’Or 2022 s’est blessé jeudi soir, lors du match face à Valence (2-0) en Liga. Les premiers examens ont détecté une blessure à l’adducteur pour l’attaquant madrilène.

Un coup dur pour Carlo Ancelotti qui a également perdu son défenseur Eder Militao au cours de la partie. Le Brésilien est également touché à l’adducteur et a dû céder sa place. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur merengue a donné des nouvelles de ses deux joueurs. « Militao ne va pas récupérer pour dimanche (match face à Majorque) et pour Karim ça semble très léger. C’est ce qui arrive quand on joue tous les trois jours », a expliqué le technicien italien aux journalistes.

Pas d’inquiétude pour Benzema et pourtant…..

Le cas de Benzema n’est donc pas si alarmant et le Français devrait retrouver sa place dans l’effectif madrilène pour la Coupe du monde des clubs la semaine prochaine, puis le choc face à Liverpool dans deux semaines en Ligue des Champions.

Et pourtant, bon nombre d’observateurs ne semblent pas rassurer sur cette nouvelle tuile de l’ancien Lyonnais. Le joueur de 35 ans revient d’une longue blessure qui l’avait privée de la Coupe du monde 2022. Et avec son âge avancé, les muscles prennent beaucoup plus de temps à se souder…..