Real Madrid: la tuile pour Dani Ceballos, out pour la Coupe du monde?

Le Real Madrid sera privé de son milieu de terrain, Dani Ceballos, pour les prochaines rencontres du club madrilène. Le joueur espagnol souffre d’un problème musculaire qui pourrait le priver de la Coupe du monde 2022.

C’est sans doute une mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti, alors que le Real Madrid amorce le deuxième tiers de la saison avec plusieurs grands rendez-vous au tournant dont la Ligue des champions et le clasico face au Barça. L’entraineur madrilène sera en effet privé de son milieu de terrain, Dani Ceballos, victime d’une blessure musculaire. L’international espagnol s’est blessé mardi, lors de la dernière séance d’entrainement avant la réception de Chakhtar Donetsk ce mercredi au Santiago Bernabeu, dans le cadre de la troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

C’est le coach merengue qui a annoncé la nouvelle, hier après-midi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. « (….) Nous avons eu un problème avec Dani Ceballos. Il ne sera pas convoqué dans le groupe à cause d’un problème aux ischios-jambiers survenu à l’entraînement. On en saura plus demain (mercredi) », a annoncé Ancelotti.

Out pour la Coupe du monde?

Mais si le Real Madrid n’a pas encore officiellement communiqué sur l’état de son milieu de terrain, notamment sa durée d’indisponibilité, le site Relevo, fait savoir de son côté que les nouvelles ne sont pas rassurantes pour l’international espagnol. Le média avance que la blessure aux ischio-jambiers de Ceballos l’écartera des terrains jusqu’après la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre).

Le joueur de 26 ans va passer ce jeudi un scanner pour en savoir plus sur son cas, précise le quotidien sportif. Mais quoi qu’en soit le résultat, Ceballos est parti pour rester plusieurs semaines loin des terrains, au grand dam de Carlo Ancelotti et de Luis Enrique.