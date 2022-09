Real Madrid : Karim Benzema sorti sur blessure contre le Celtic

En déplacement sur la pelouse du Celtic Glasgow pour le compte de la première journée de la Ligue des champions, le Real Madrid a perdu Karim Benzema, sorti sur blessure lors de la première période.

Gros coup dur pour le Real Madrid. Alors que les Merengues affrontent actuellement le Celtic Glasgow à l’occasion de la première journée de la nouvelle édition de C1, ils ont vu Karim Benzema quitter la pelouse sur blessure. L’attaquant tricolore a dû laisser sa place à Eden Hazard peu avant la demi-heure de jeu.

Le Nueve se tenait le genou et grimaçait en quittant ses coéquipiers. Il devrait passer des examens dans les prochaines heures pour déterminer la gravité de la blessure et sa durée d’indisponibilité. Tout le Madridismo croise désormais les bras pour que le meilleur joueur du Real Madrid n’ait rien de grave et que ce soit simplement un coup de fatigue.

En attendant, la Casa Blanca doit se défaire du Celtic, pour son premier match en C1 cette saison. A la pause, le score est toujours nul et vierge. Et la mission s’annonce désormais plus compliqué pour les madrilènes , sans Karim Benzema.