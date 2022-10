Real Madrid: Karim Benzema forfait pour la réception de Gérone

Absent de l’entraînement du Real Madrid ce samedi matin, Karim Benzema est d’ores et déjà forfait contre Gérone ce dimanche en Liga.

Ça se complique pour Karim Benzema. Absent contre Séville le week-end dernier, et contre Leipzig mardi en Ligue des champions, à cause d’une « fatigue musculaire » la semaine dernière au quadriceps de la jambe gauche, l’international Français ne sera pas non plus de la partie ce dimanche contre Vérone à l’occasion de la douzième journée de Liga.

Selon les informations de Relevo, le Ballon d’Or 2022 n’était pas présent à l’entraînement des Merengues ce samedi et est d’ores et déjà forfait pour la rencontre de demain. Toujours selon la même source, KB9 est même très incertain pour le duel contre le Celtic la semaine prochaine, comptant pour la dernière journée de phase de groupe de la Ligue des champions. En conférence de presse ce jour, Carlo Ancelotti s’est tout de même montré rassurant au sujet de son joueur:

« Hier, il s’est entraîné et après l’entraînement, il n’était pas à l’aise. Il a passé un test et tout s’est bien passé, il n’a aucun problème, a lancé l’Italien ce samedi. Mais nous devons prendre en compte le ressenti du joueur. Il n’est toujours pas à 100%« . Karim Benzema multiplie les pépins physiques depuis le début de la nouvelle saison et ça ne semble pas s’arranger a seulement quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022, prévu le 20 novembre prochain.

Benzema ne sera pas le seul absent du côté du Real Madrid pour ce duel. Selon Sport, l’ailier brésilien, Rodrygo, n’était pas non plus présent à la séance d’entraînement des siens de ce jour et ne devrait pas être retenu dans le groupe par Carlo Ancelotti. Deux absences qui vont laisser un grand vide dans la formation de la Casa Blanca.