Real Madrid: Karim Benzema donne de ses nouvelles

Dans un court message posté sur ses réseaux sociaux ce mercredi, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a donné de ses nouvelles, après sa blessure contre le Celtic en Ligue des champions.

Le Real Madrid a débuté la défense de son titre en Ligue des champions mardi dernier sur la pelouse du Celtic Glasgow. Si les Merengues ont remporté la victoire sur le score de 3-0, notamment grâce à un énorme Eden Hazard, ils ont aussi perdu leur meilleur joueur Karim Benzema sur blessure lors de la première mi-temps. Après avoir effectué des tests, il a été diagnostiqué au français « une blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite.«

Silencieux depuis sa sortie contre le Celtic, le meilleur joueur d’Europe de l’année a donné de ses nouvelles ce mercredi, via un court message publié sur ses réseaux sociaux. «Je ne vais pas me plaindre, mon retour sera fort… merci pour tout vos messages», a-t-il lancé. Si le Real Madrid n’a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité, Benzema devrait rater plusieurs semaines de compétition selon la presse espagnole.

Je ne vais pas me plaindre, mon retour sera fort… merci pour tous vos messages 🙌🏼🤍 pic.twitter.com/MiydCwCrue — Karim Benzema (@Benzema) September 7, 2022

Marca affirme même que le “Nueve” devrait être absent pour la réception de Majorque ce week-end en Liga, celle de Leipzig la semaine prochaine en Ligue des champions et le derby contre l’Atlético le week-end suivant. De son côté, AS est plus optimiste en indiquant que le meilleur buteur de la dernière édition du championnat espagnol fournira les efforts nécessaires pour être de retour pour le derby madrilène contre les Colchoneros. Les supporters du Real croisent les doigts.