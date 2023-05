Real Madrid: Karim Benzema au coeur d’une polémique

-Publicité-

Dans des propos tenus dans l’émission El Larguero, et relayés par AS, des journalistes espagnols s’offusquent du comportement de Karim Benzema qui refuse de s’exprimer devant les médias.

La saison 2022/2023 de Karim Benzema a été très décevante. Loin de son niveau de l’année dernière qui lui a offert le Ballon d’Or 2022, le français a semblé emprunté physiquement durant tout l’exercice. Pour preuve, KB9 a livré une nouvelle prestation décevante contre Manchester City, mercredi dernier, lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Si évidemment l’ancien attaquant de l’équipe de France est critiqué pour son niveau de jeu, il s’est attiré les foudres de la presse espagnole pour une autre raison.

En effet, dans un discours tenu dans l’émission El Larguero et relayé par AS, des journalistes reprochent à Benzema de ne pas s’exprimer devant la presse, bien qu’il soit capitaine du Real Madrid. KB9 a encore eu ce comportement après la débâcle à l’Etihad Stadium. Une attitude inacceptable. « Quand vous êtes capitaine du Real Madrid, vous êtes capitaine dans les bons et les mauvais moments. Benzema n’a plus parlé depuis le Mondial des Clubs », conclut un journaliste.

Visiblement, la cote de popularité de Karim Benzema est en train de tomber à Madrid. Alors que la prolongation du français est annoncée pour bientôt, son avenir à la Casa Blanca pourrait être remis en question. D’ailleurs, selon les dernières rumeurs, le club espagnol est désormais conscient qu’il ne pourra plus compter uniquement sur son capitaine à la pointe de l’attaque la saison prochaine.

