Real Madrid: « Je vois le Real favori », Modric lance le choc contre Liverpool

Dans un entretien accordé au média anglais The Mirror, Luka Modric a confié qu’il voyait le Real Madrid favori pour le choc contre Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Quelques mois après la finale de la Ligue des champions, le Real Madrid et Liverpool se retrouvent sur la scène européenne, cette fois-ci en huitièmes de finale de la compétition. Une double confrontation dont la phase aller aura lieu ce mardi, à Anfield, et qui promet du spectacle entre deux équipes qui retrouvent leur forme après une mauvaise période. Dans une interview accordée à The Mirror, Luka Modric a analysé ce choc à venir.

Interrogé sur la forme actuelle des Reds, le croate a déclaré: « Je suis vraiment surpris que Liverpool soit si loin de la première place en Premier League, mais on peut aussi dire la même chose de nous en ce moment en Liga. Donc, je ne dis rien !« , relayé par Real France, avant d’ajouter. « Malgré nos saisons de championnat, un match Liverpool-Real est l’un des meilleurs spectacles que le monde du football puisse offrir. C’est dommage que le tirage au sort nous ait amenés à nous affronter si tôt dans la compétition car ça aurait été une grande finale de Ligue des Champions« .

Le maestro du Real Madrid a ensuite confié qu’il voyait son équipe favorite pour ce match aller. « En ce qui concerne ce match aller, je pense que les défenses pourraient être la clé. Je ne vois pas beaucoup de buts dans ce match. Ce seront probablement deux matchs très équilibrés, mais je vois le Real comme favori et nous irons à Anfield pour chercher une victoire« , a-t-il poursuivi. Pour finir, Modric a évoqué le passif entre les deux clubs.

« Je comprends que Liverpool va probablement chercher une revanche sportive contre nous. C’est normal après les derniers résultats en compétitions européennes entre les deux clubs. Mais nous serons prêts. Ce seront deux matchs passionnants, ce qui est toujours le cas lorsque deux grands clubs d’Espagne et d’Angleterre s’affrontent. Nous pensons que nous passerons« , ajoute-t-il. Pour rappel, le huitième de finale aller entre le Real Madrid et Liverpool est pour ce mardi à partir de 21h (GMT+1).