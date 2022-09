Real Madrid: « je veux montrer ma meilleure version », Vinicius Jr

En conférence de presse à la veille d’affronter le Celtic en Ligue des Champions, Vinicius Jr a évoqué plusieurs sujets. Le jeune brésilien veut notamment progressé pour “montrer sa meilleur version”.

Le Real Madrid débute la défense de son titre en Ligue des champions ce mardi avec un déplacement sur la pelouse du Celtic Glasgow. Une rencontre pour laquelle les Merengues sont clairement favoris, même s’ils devront se montrer vigilants face à des adversaires qui joueront sans complexe. Et pour décrocher la victoire, les Madrilènes pourront compter sur leur prodige Vinicius Jr, déjà auteur de trois buts en quatre journées de championnats cette saison.

A la veille du duel contre les Écossais, l’international Brésilien s’est présenté en conférence de presse lundi. L’occasion pour lui d’évoquer le 14è sacre du club espagnol le 28 mai dernier contre Liverpool (1-0). « Ça a été une grande joie. Et j’ai envie d’en gagner une autre. L’entraîneur dit que nous devons bien défendre notre titre et bien le faire pour le Real Madrid« , a-t-il lancé. Le joueur formé à Santos a également parlé de sa marge de progression.

“J’ai l’esprit tranquille et je veux montrer ma meilleure version. Je suis sûr que je peux encore faire de grandes choses. Les grands joueurs font ça pendant très longtemps et je veux en faire de même (…) Il est clair que je veux marquer des buts, mais le plus important c’est que l’équipe gagne. J’ai 22 ans et je vais progresser pour ce club qui m’a tout donné« , a-t-il expliqué avant de confier qu’il voulait s’inspirer de Karim Benzema pour le reste de sa carrière.

« Je dois m’améliorer en tout, dans beaucoup de domaines. Je continue à progresser et je vais le faire jusqu’au dernier jour de ma vie. Les jours ici m’apprennent énormément. Regardez Benzema, il a 34 ans, il continue de progresser. C’est une motivation supplémentaire. C’est quelque chose de très difficile à faire, y compris dans le plus grand club du monde« , conclut Vinicius Jr. Auteur de l’unique but de la finale contre le Reds le 28 mai dernier, l’international auriverde sera très attendu pour ce premier match de la saison en C1.