Real Madrid: Guti refroidit la piste Mourinho

Alors que le nom de José Mourinho circule pour succéder à Álvaro Arbeloa, Guti invite le Real Madrid à regarder ailleurs. L’ancien milieu estime que le technicien portugais n’est plus au sommet et prône un choix tourné vers l’avenir.

Guti a pris position dans le débat qui agite le Real Madrid. L’ancien milieu madrilène déconseille à son club de confier les rênes de l’équipe première à José Mourinho à l’issue de la saison. Alors que Álvaro Arbeloa devrait quitter son poste, dans un contexte marqué par une saison sans trophée majeur, le nom du technicien portugais circule avec insistance pour lui succéder. Une piste qui ne convainc pas Guti.

Interrogé sur cette éventualité, l’ancien international espagnol reconnaît le pedigree de Mourinho, mais estime que son apogée est désormais derrière lui. « C’est un grand entraîneur, mais je pense que sa meilleure période est passée », a-t-il expliqué, appelant la direction madrilène à se tourner vers des profils plus en forme. Pour Guti, le club merengue dispose aujourd’hui d’options plus attractives sur le marché des entraîneurs. Il plaide ainsi pour un choix tourné vers l’avenir, plutôt qu’un retour vers une figure du passé. Pour rappel, Mourinho a déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013, avec à la clé un titre de champion d’Espagne, sans toutefois parvenir à décrocher la Ligue des champions.









