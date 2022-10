Real Madrid: Florentino Pérez se lâche sur Kylian Mbappé

A Paris au théâtre du Châtelet lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d’or, Florentino Pérez a été interrogé sur les dernières rumeurs concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Et le président du Real Madrid a doublement fermé la porte à une future arrivée du Français.

« Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. L’info est sortie le jour du match, je n’ai pas compris (match contre Benfica ndlr). Je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin, dans cette info. J’ai été tout aussi choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué mais je ne suis pas du tout impliqué, j’étais à la sieste…

Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s’occupent de moi n’étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l’a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c’est complètement faux et je suis très content« , avait déclaré Kylian Mbappé dimanche soir lors de la victoire du PSG face à l’OM (1-0) en Ligue 1.

Une sortie qui devrait au moins en apparence mettre un terme à la polémique sur l’avenir de l’attaquant français suscité par le média Marca qui avait indiqué que le Bondynois en avait assez des promesses non-tenues de ses dirigeants et son statut qui s’étiole chez les Rouge et Bleu. Sauf que la rumeur sur le futur du champion du monde 2018 n’a toujours pas baissé d’intensité.

Mieux, plusieurs observateurs estiment que le joueur de 23 ans est toujours partant pour un départ du club de la capitale mais en juillet. De plus, le Real Madrid qui n’aurait toujours pas abandonné le désir de s’attacher les services de l’ancien Monégasque serait la destination première du buteur d’origine camerounaise.

Relancé sur ces folles rumeurs lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 remporté par Karim Benzema, Florentino Pérez a clôt le débat. Au micro de la Cadena Ser, le président du Real Madrid a indiqué être depuis passé à autre chose. «Les rumeurs sur Mbappé ? Je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui est dit sur le sujet. On a passé un bon été. Maintenant, cela n’a plus aucun sens. Nous avons un avenir fantastique devant nous, avec Vinicius et Rodrygo, deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d’Or», a-t-il lâché. Une décision définitive ou un coup de bluff?