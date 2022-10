Real Madrid: Florentino Pérez opéré d’un poumon

Selon les informations de Marca ce mardi, le président du Real Madrid Florentino Perez s’est fait opérer d’un poumon à l’hôpital universitaire Puerta de Hierro de Majadahonda.

Le Real Madrid se déplace ce mardi en Allemagne pour affronter le RB Leipzig, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Déjà privé de plusieurs joueurs pour ce choc, notamment Karim Benzema, Federico Valverde et Luka Modric, les Merengues ne pourront pas non plus compter sur le soutien de leur président depuis les tribunes de la Red Bull Arena.

En effet, selon les informations de Marca, Florentino Perez a été opéré ce mardi à l’hôpital universitaire Puerta de Hierro de Majadahonda. Une intervention chirurgicale pratiquée sur l’un de ses poumons, où un nodule a été retiré. Toujours selon la même source, l’opération s’est très bien déroulée, mais le dirigeant madrilène devra prendre quelques jours de repos et suivra donc les performances de ses protégés de loin.

Pour rappel, le Real Madrid connaît jusqu’ici une saison parfaitement maîtrisée. Après un mercato géré d’une main de fer par Florentino Perez, qui a notamment vu les arrivées d’Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger, mais aussi les départs d’Isco, Bale, Casemiro ou encore Marcelo, le club espagnol est toujours invaincu depuis le début du nouvel exercice.

Et les hommes de Carlo Ancelotti ont même déjà assuré leur place en huitième de finale de la Ligue des champions. Ils ont également remporté le premier clasico de la saison (3-1) au Santiago Bernabeu il y a deux semaines. Pour le moment, la stratégie du toujours très avisé Florentino Perez sur le dernier marché des transferts se montre payante.