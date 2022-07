Real Madrid : Fede Valverde et sa compagne drogués et cambriolés

Fede Valverde et sa compagne ont été drogués et cambriolés alors qu’ils profitaient de leur dernier jour de vacances en famille à Ibiza. C’est la petite amie du joueur du Real Madrid qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram ce samedi.

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid lors de la dernière saison, le milieu de terrain Fede Valverde a décidé de passer du bon temps en famille à Ibiza pour ses vacances. Mais alors qu’ils profitaient de leur dernier jour de repos, la famille du jeune international uruguayen a connu une terrible mésaventure.

Comme expliqué par la compagne du milieu de terrain madrilène, Mina Bonino, sur Instagram, le couple a été drogué avant de voir sa maison de vacances être saccagée puis de se faire dérober 10 000 euros en liquide. « Les agents de l’immobilier […] nous ont dit que la nourriture pouvait être empoisonnée et qu’ils pensaient que c’était le chef, alors ils nous ont emmenés à l’hôpital pour faire des tests de dépistage.

Les tests devaient montrer la présence de cocaïne, marijuana, ecstasy, amphétamines ou d’antidépresseurs dans le sang, mais tout était négatif. Tout cela était très subtil pour qu’ils saccagent notre maison et que je ne le sache pas, moi. Nous avons passé notre premier jour à l’hôpital […] », a notamment écrit la compagne de Fede Valverde.

Une mésaventure dont se serait très bien passé le joueur du Real Madrid, qui doit reprendre l’entraînement avec son club bientôt. Cette saison Valverde sera une nouvelle fois très attendu pour dynamiser le milieu de terrain de la Casa Blanca, très bien fourni avec les vétérans Casemiro, Kroos, Modric, le jeune Camavinga et le nouveau venu Aurélien Tchouameni.

Le témoignage complet de la compagne de Valverde

« Quand nous sommes rentrés à la maison, le cuisinier était déjà là. Il m’a dit à ce moment-là qu’il n’y avait qu’une clé et qu’il allait la prendre pour faire le petit-déjeuner le lendemain et ne pas nous déranger. Le lendemain, je ne pouvais même plus me lever. J’ai envoyé un message à Leslie (une amie) pour qu’elle emmène mon fils parce que tout me bouleversait. Je me sentais très mal, mais j’ai pensé que c’était parce que je suis très paresseuse et en très mauvaise condition physique

Quand je suis descendu, j’ai vu mes trois valises dans le salon. Il y avait mes tongs qui traînaient et Leslie était en train de tout ranger. Elle m’a dit : « Tu cherchais quelque chose ? » Comme j’étais encore droguée, j’ai dû rigoler. Je n’ai rien compris. Ensuite, quand nous étions sur le point d’aller à la page, j’ai dit que j’allais chercher de l’argent et là, j’ouvre le portefeuille, il était vide. Le cuisinier arrive à ce moment-là en me disant qu’à son arrivée, tout était en désordre

Les gens de l’immobilier sont venus. Ils nous ont dit que la nourriture avait pu être empoisonnée par le chef cuisinier parce que c’est ce qu’ils pensaient. Ils nous ont emmenés à l’hôpital pour faire des analyses aux substances. Les analyses ont montré la présence de cocaïne, de marijuana, d’ecstasy et d’amphétamines mais nous étions négatifs en tout. Tout était très subtile pour qu’ils puissent nous dévaliser sans qu’on le sache. On a passé notre premier jour à l’hôpital. On a été volé par une connaissance qui m’a vue dormir toute nue et c’est ce qui me dérange le plus« .