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Real Madrid: Eden Hazard n’a jamais voulu succéder à Cristiano Ronaldo

Eden Hazard est revenu sur son arrivée au Real Madrid en 2019, assurant qu’il n’avait pas souhaité hériter du numéro 7 laissé vacant par Cristiano Ronaldo. L’ancien international belge a également confié avoir préféré le numéro 10 de Luka Modrić, dans une période madrilène marquée par les blessures et les désillusions.

Romaric Déguénon
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Football
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Real Madrid: Eden Hazard n’a jamais voulu succéder à Cristiano Ronaldo
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L’ancien meneur de jeu belge Eden Hazard est revenu sur son arrivée au Real Madrid en 2019, assurant qu’il n’avait jamais souhaité hériter du mythique numéro 7 laissé vacant par Cristiano Ronaldo. Transféré depuis Chelsea pour près de 100 millions d’euros, le Belge avait rejoint la Maison Blanche un an après le départ de la star portugaise vers la Juventus. Mais son aventure madrilène n’a jamais réellement décollé. Miné par les blessures et des problèmes physiques récurrents, Hazard a vécu quatre saisons compliquées au stade Santiago-Bernabéu, loin des attentes placées en lui.

Interrogé sur Canal+, l’ancien international belge a expliqué qu’il n’avait jamais cherché à succéder à Cristiano Ronaldo dans l’imaginaire des supporters madrilènes. « Je suis arrivé pour être Eden Hazard, pas pour remplacer Cristiano Ronaldo », a-t-il confié. Le Belge a également révélé qu’il n’était pas enthousiaste à l’idée de récupérer le numéro 7, préférant porter le numéro 10 de Luka Modrić. « Je pensais qu’il allait accepter de me le laisser, mais cela ne s’est pas fait », a expliqué l’ancien joueur de Chelsea avec le sourire.




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