Real Madrid: des nouvelles sur l’état de santé de Benzema, blessé face au Celtic

En zone mixte après la victoire du Real Madrid face au Celtic (3-0) ce mardi en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de son attaquant Karim Benzema, sorti sur blessure en cours de jeu.

Tenant du titre, le Real Madrid a démarré tambour battant la défense de son trône. Les Madrilènes ont en effet battu le Celtic Glasgow (3-0) ce mardi soir en première journée du groupe F de la Ligue des champions. Bousculés en première période, les Merengues ont fait le travail au retour des vestiaires avec des buts de Vinicius, Modric et Hazard.

Une victoire parfaite donc pour les poulains de Carlo Ancelotti qui ont cependant perdu quelques plumes en chemin. En effet, l’ogre espagnol a dû disputer le reste de la rencontre sans son attaquant français, Karim Benzema, sorti sur blessure. L’international français s’est plaint du genou droit et a été remplacé par Eden Hazard.

En zone mixte après le match, l’entraineur du Real Madrid a donné des nouvelles de son capitaine. Et Ancelotti a préféré attendre les examens médicaux pour se prononcer. « Je ne pense pas que ce soit sérieux pour Benzema. Cela à l’air d’être musculaire. Nous devons attendre les examens demain pour savoir ce qu’il a », a déclaré le technicien italien au micro de Bein Sports.

« Nous ne savons encore rien. Après un corner, j’ai pris le ballon, je lui ai passé et il a senti quelque chose au genou… Espérons que ce soit rien de grave parce que Karim, quand il sent quelque chose, n’a pas l’habitude de forcer et sort du terrain », a de son côté confié le gardien Thibaut Courtois sur la blessure de son coéquipier.