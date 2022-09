Real Madrid: des individus armés au domicile de Dani Carvajal

Selon les informations publiées ce jeudi par El Confidencial, le domicile du défenseur latéral du Real Madrid, Dani Carvajal, a été cambriolé par des individus armés. Le joueur était absent au moment des faits.

Grosse frayeur pour Dani Carvajal. Alors que l’agression dont a été victime l’attaquant du Barça, Pierre-Emerick Aubameyang, attaqué à son domicile par des hommes armés qui lui aurait fracturé la mâchoire, est encore vive dans les mémoires, le défenseur latéral du Real Madrid a failli subir le même sort.

En effet comme le révèle ce jeudi le média El Confidencial, l’appartement de l’international espagnol a reçu dans la nuit du lundi à mardi deux visiteurs indésirables. Deux hommes armés de barres de fer seraient entrés par effraction dans la maison du joueur. Le Madrilène n’était pas chez lui au moment des faits.

Cependant d’après le journal, les caméras de surveillance installées dans la maison semblent indiquer que les deux individus n’ont pas réussi leur coup et ont dû quitter précipitamment les lieux après s’être rendus compte qu’ils ont été repérés. Plus de peur que de mal donc pour Carvajal!

Des vols nombreux ces dernières années

Les vols de joueurs ou dirigeants de clubs, certains très violents, ont malheureusement été nombreux ces dernières années. En février 2019, c’est le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, qui avait subi un cambriolage durant un match des Phocéens à Dijon. Lucho Gonzalez, les frères André et Jordan Ayew, Vitorino Hilton, Lassana Diarra, André-Pierre Gignac ou encore Lucas Ocampos ont également été victimes de cambriolages durant leurs passages à l’OM.

En juin dernier, six personnes avaient été arrêtées dans le cadre d’une enquête sur le cambriolage de la maison appartenant à l’ancien attaquant brésilien Ronaldo et où résidait le joueur du Paris Saint-Germain Marco Verratti à Ibiza en Espagne. Le butin avait été estimé à trois millions d’euros par la presse espagnole. Mi-août, le footballeur polonais Robert Lewandowski, nouvelle recrue star du Barça, s’était fait voler sa montre alors qu’il venait s’entraîner et signait des autographes. La police avait récupéré le bijou moins d’une heure après.