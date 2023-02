Real Madrid: « chacun n’en fait qu’à sa tête », Ancelotti s’emporte à cause du calendrier

En conférence de presse ce mercredi, Carlo Ancelotti a poussé un gros coup de gueule à cause du calendrier infernal qui attend le Real Madrid dans les mois à venir.

Le mois de janvier n’a pas été de tout repos pour le Real Madrid. Les Merengue ont en effet disputé pas moins de huit matchs, en incluant un voyage en Arabie Saoudite pour participer à la Supercoupe d’Espagne. Un programme surchargé, qui ne va pas s’arranger dans les prochains mois. En effet, les coéquipiers de Karim Benzema affronteront Liverpool pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions, dès le 21 février à Anfield, avant un match retour trois semaines plus tard au Santiago Bernabéu (15 mars). Et ce n’est pas tout.

Au milieu de cette double confrontation, les Merengue recevront l’Atletico de Madrid en Liga puis joueront leur demi-finale aller contre le FC Barcelone en Coupe du Roi. Ils enchaîneront par un déplacement au Benito Villamarin pour y affronter le Real Betis puis la réception de l’Espanyol. De plus, après le match retour contre les Reds, les Madrilènes disputeront leur deuxième match contre le Barça en demi-finale de la Copa del Rey. Avant tout ça, le club espagnol doit aussi s’envoler pour le Maroc afin de disputer le Mondial des Clubs ( à partir du 8 février).

Un calendrier vertigineux donc, qui sort l’entraîneur Carlo Ancelotti de ses gonds. En conférence de presse ce mercredi, avant d’affronter Valence, le technicien italien a d’abord lancé: «On ne va pas choisir nos matchs, parce que dans ce club, ce n’est pas possible de choisir ses matchs. Mais on va doser les joueurs. C’est nécessaire. Pourquoi? Parce que le calendrier qui nous attend est… incroyable».

« C’est un sujet très sérieux«

L’ancien coach du Milan AC poursuit en s’en prenant sévèrement aux institutions dirigeantes du football, qui veulent toujours plus de matchs selon lui. Il réclame par ailleurs que les instances fassent plus attention aux joueurs.

«La Liga veut organiser ses compétitions, la fédération aussi, la FIFA et l’UEFA aussi… chacun n’en fait qu’à sa tête. Résultat: les joueurs ne peuvent pas avoir de jours de repos. Moi aussi, parfois, ça m’ennuie d’avoir des jours de repos. Mais on doit penser aux joueurs. On doit s’arrêter un instant et se dire que si les joueurs ne se reposent pas, il n’y a plus de spectacle. C’est un sujet très sérieux.

Nous, on est très enthousiastes à l’idée de jouer une demi-finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, des 8es de finale de Ligue des champions contre Liverpool, une demi-finale de Coupe du Monde des clubs… ça nous motive, et les joueurs aussi sont très enthousiastes à cette idée… Mais il y a une limite pour tout. Et là, avec ce calendrier, on est en train de dépasser les limites. Tous ensemble, on doit faire quelque chose pour changer cela» s’alarme-t-il.