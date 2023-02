Real Madrid: « Ce que j’ai le moins aimé… », Ancelotti après la victoire à Osasuna

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé en conférence de presse après la victoire de son équipe contre Osasuna (2-0) ce samedi soir.

En déplacement sur la pelouse d’Osasuna ce samedi soir, à l’occasion de la 22è journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé sur le score de 2-0. Dans une rencontre qui a mis du temps à se décanter, Valverde (78è) et Marco Asensio (90+2) ont offert les trois points aux Merengue, qui reviennent provisoirement à 5 points du FC Barcelone. Malgré la victoire, l’entraîneur Carlo Ancelotti n’a pas tout aimé dans la prestation de ses poulains, comme il l’a fait savoir en conférence de presse d’après-match.

« Ce que j’ai le moins aimé, c’est qu’on aurait pu faire plus tôt ce que l’on a fait en seconde mi-temps. J’ai aimé la solidité de l’équipe. On a gardé la tête froide. On a fait un match complet. C’était un match important pour maintenir en vie la Liga. On repart satisfait d’ici« , a-t-il déclaré, relayé par Real france, avant de donner des nouvelles de l’effectif. « Nous allons bien. On a eu un problème de dernière minute avec Tchouaméni. Kroos a repris l’entraînement, je crois que Benzema sera de retour mardi… On arrive dans une bonne dynamique. Peu à peu, les joueurs vont récupérer. On arrive en confiance« , a-t-il ajouté.

Désormais, le Real Madrid doit maintenir ce niveau et enchaîner les victoires pour espérer revenir à hauteur du FC Barcelone et relancer la course au titre.