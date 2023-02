Real Madrid: Carlo Ancelotti se méfie de Al Hilal

En conférence de presse mercredi soir, après la victoire du Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est exprimé sur Al Hilal, l’adversaire des Merengue en finale de la compétition.

Le Real Madrid a décroché, assez facilement, sa qualification pour la finale de la Coupe du monde de clubs ce mercredi soir. Opposés aux Égyptiens d’Al Ahly dans le dernier carré, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 4-1. Vinicius Jr (42è), Fede Valverde (46è), Rodrygo (90+2) et Sergio Arribas (90+8) ont inscrit les buts du champion d’Europe en titre. Lors de l’ultime match du tournoi, la Casa Blanca affrontera Al Hilal, tombeur de Flamengo. Et Carlo Ancelotti se méfie du prochain adversaire de son équipe.

« C’est un adversaire qui a gagné une demi-finale en jouant bien, ils ont mérité leur place en finale. Il faut les respecter, ils ont de bonnes qualités individuelles et ils seront excités de jouer cette finale. Habituellement, la finale était européenne contre américaine, heureusement, ça évolue, c’est bien« , a déclaré le technicien italien en conférence de presse d’après-match, relayé par Real France.

L’ancien entraîneur du Milan AC et du PSG, a profité de l’occasion pour évoquer l’élimination de Flamengo en demi-finale, qui faisait pourtant figure de favori pour le titre aux côtés du Real Madrid. « Oui, j’ai été surpris. Sur le plan individuel, ils avaient l’avantage, mais ils sont presque en pré-saison et leur niveau physique n’est pas au top contrairement aux autres. Ils l’ont payé« , a-t-il ajouté.

Désormais, le “Mister” et les siens se concentrent sur la finale de cette Coupe du monde des Clubs, prévue samedi prochain à 20h (GMT+1). Un peu plus tôt dans la même journée (16h30, GM+1), Al Ahly et Flamengo s’affronteront pour la troisième place.