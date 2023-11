Real Madrid: Carles Puyol tacle Vinicius pour son comportement sur le terrain

-Publicité-

L’ancien défenseur central du Barça, Carles Puyol, a invité l’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, à « changer d’attitude » sur le terrain pour avoir « plus de reconnaissance », alors que le Brésilien a encore étalé ses frasques ce weekend lors du nul contre le Rayo Vallecano (0-0).

Fin dribbleur, Vinicius Junior est également passé maitre dans l’art de chambrer sur le terrains. L’ailier brésilien est souvent critiqué pour ses provocations verbales et ses danses sur les pelouses. Ce dimanche, lors du match nul entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano (0-0), le joueur de 23 ans est allé jusqu’à menacer le gardien de but adverse, en l’invitant à le rejoindre dans les vestiaires pour probablement en venir aux mains.

Un comportement que la légende du FC Barcelone, Carles Puyol, n’apprécie pas vraiment. Au micro du journaliste Víctor Navarro, le retraité du foot a invité le joueur du Real Madrid à « changer d’attitude » pour avoir « plus de reconnaissance ». « J’adorerais lui parler en tant que collègue de profession pour lui dire ce que je pense et ce que je ressens, c’est un grand joueur qui fait la différence et il devrait être admiré dans chaque stade, s’il changeait d’attitude, il aurait plus de reconnaissance« , a déclaré Puyol.

Peu efficace devant les buts cette saison, Vinicius a inscrit 3 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues. Un maigre bilan pour la star brésilienne qui est visiblement plus efficace dans les provocations.