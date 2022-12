Real Madrid: bonne nouvelle pour Karim Benzema

Blessé et forfait juste avant le premier match de la France dans la Coupe du monde 2022, Karim Benzema a repris l’entraînement depuis plusieurs jours avec le Real Madrid.

C’est une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Alors qu’il pensait disputer la Coupe du monde 2022 avec la France, Karim Benzema a dû déclarer forfait à quelques jours du premier match des Bleus dans le tournoi. Le Nueve avait alors quitté le rassemblement de la sélection française pour prendre des vacances. Après s’être reposé pendant quelques jours, le Ballon d’Or 2022 a repris le travail, visiblement totalement remis sur pied, avec les Merengues.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Dans des images diffusées par le champion d’Espagne en titre, on peut voir KB9 s’exercer en salle et sur la pelouse avec ses coéquipiers. Désormais, l’objet principal de Benzema est d’être en forme pour la reprise de la Liga, et un déplacement à Valladolid, le 30 décembre prochain. « Carlo Ancelotti a dirigé une séance durant laquelle ont été effectués des exercices de contrôle et de possession du ballon ainsi que du travail physique », a déclaré le club Merengue.

Pour rappel, avant la trêve international, le Real Madrid avait connu un coup de moins bien, laissant filer la première place de la Liga au profit du FC Barcelone. Les Merengues devront donc reprendre la compétition dans de meilleures dispositions pour ne pas voir le rival Catalan s’envoler en tête du classement du championnat espagnol.