Real Madrid: Benzema et Militao aptes pour la finale contre Al Hilal

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a annoncé que Karim Benzema et Eder Milao étaient disponibles pour disputer la finale de la Coupe du monde des Clubs contre Al Hilal.

Vainqueur, assez facilement, des Égyptiens d’Al Ahly (4-1) en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid affronte Al Hilal en finale de la compétition ce samedi. Une rencontre importante pour les Merengue, qui connaissent une situation compliquée depuis le début de l’année. Et pour ce duel crucial, le champion d’Europe en titre pourra compter sur deux renforts majeurs.

En effet, blessés et absents du groupe dans un premier temps, Karim Benzema et Éder Militao ont rejoint leurs coéquipiers au Maroc jeudi, avant de participer normalement à l’entraînement collectif du Real. En conférence de presse d’avant match, l’entraîneur Carlo Ancelotti a d’ailleurs indiqué que les deux éléments étaient prêts pour disputer la rencontre. « Ils sont arrivés hier (jeudi) car on pense qu’ils peuvent jouer. L’entraînement du jour est très important pour eux. S’ils sont ici, c’est parce qu’il existe la possibilité qu’ils puissent jouer la finale. Ils s’entraîneront aujourd’hui (vendredi) et je déciderai après« , a expliqué le technicien italien.

Toutefois, les chances de voir les deux hommes titulaires pour cette finale sont assez faibles. Il faut plutôt s’attendre à ce que Carlo Ancelotti laisse un peu plus de temps de repos aux deux joueurs et qu’il ne fasse appel à eux qu’en cas de besoin urgent en cours de match. Pour rappel, l’ultime match de la Coupe du monde des Clubs est prévu ce samedi à 20h (GMT+1). Un peu plus tôt dans la journée (16h30, GM+1), Al Ahly et Flamengo s’affronteront pour la troisième place.