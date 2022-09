Real Madrid: Benzema, Carlo Ancelotti…les confidences croustillantes de Rudiger

En rassemblement avec l’équipe d’Allemagne pour les rencontres de la Ligue des nations, Antonio Rudiger a accordé une interview à Sport 1. Et le défenseur du Real Madrid a lâché quelques anecdotes sur la vie au sein de sa famille madrilène.

A l’instar d’autres joueurs du Real Madrid, Antonio Rudiger est depuis cette semaine en sélection. Le défenseur allemand est convoqué avec la Mannschaft pour les rencontres de la Ligue des nations au cours de cette fenêtre internationale. Joker de luxe chez les Madrilènes, barré notamment par l’excellent travail de la charnière centrale Alaba-Militao, l’ancien joueur de Chelsea semble s’accommoder à son nouveau statut.

Invité par le média allemand Sport 1, le joueur de 29 ans a levé le voile sur le quotidien du vestiaire merengue. Rudiger a notamment lâché quelques confidences sur son capitaine Karim Benzema qui a également des talents de DJ. « Le DJ du vestiaire ? Non, pas de chance, Karim Benzema fait ça pour nous, c’est le boss des vestiaires (rires) . Mais je peux vivre avec sa musique. Beaucoup d’afro beats, beaucoup de hip hop – et parfois un peu de reggaeton pour les Espagnols », a confié le défenseur allemand.

L’entraineur Carlo Ancelotti était également au menu de ce chaud médiatique de Rudiger. Et l’ancien des Blues a dévoilé une anecdote folle sur sa relation avec le technicien italien. Laquelle a démarré aux premiers jours de son arrivée à Madrid, autour d’un repas où le coach du Real a marqué à tout jamais l’esprit de son joueur.

« Je n’étais dans notre nouvelle maison avec ma famille que depuis quelques heures, nous étions juste en train de faire un barbecue jusqu’à ce que la sonnette retentisse soudainement. J’ai ouvert et Carlo Ancelotti se tenait juste devant moi. Un instant waouh ! Il s’est mis à table avec nous, a mangé avec nous et a fait connaissance avec ma famille. Quelqu’un de très normal, très terre à terre », raconte Rudiger.

« Il est resté là deux heures, on a parlé de tout. Je vais être honnête, je n’ai jamais rien vécu de tel, aucun entraîneur n’a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Après quelques mois passés avec lui, je peux le dire : lorsqu’il s’agit de traiter avec les joueurs, Ancelotti est intouchable. C’est Don Carlo, une légende des entraîneurs – il collectionnait déjà les titres en Ligue des champions quand j’étais enfant. Travailler avec lui tous les jours maintenant et dans le club le plus titré du monde est merveilleux », a ajouté l’international allemand.