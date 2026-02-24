Real Madrid – Benfica : Mbappé forfait, Brahim Diaz peut briller

Le Real Madrid pourrait devoir se passer de Kylian Mbappé pour la réception de Benfica en Ligue des champions mercredi. Selon un reportage de L’Équipe, l’attaquant pâtirait toujours d’une gêne au genou gauche qui traîne depuis plusieurs mois.

En l’absence probable du Français, le staff merengue envisagerait de faire appel à d’autres options offensives. Franco Mastantuano semble se détacher comme solution privilégiée, mais Brahim Díaz et Gonzalo García figurent également parmi les alternatives possibles pour occuper l’avant de l’attaque.

Pour Brahim Díaz, cette situation pourrait rimer avec davantage de temps de jeu et de responsabilités sur le terrain, qu’il débute ou qu’il entre en cours de rencontre. Les prochains rendez-vous offrent en tout cas une fenêtre d’opportunité pour se montrer.

Des répercussions sur le calendrier et la composition

Si Mbappé devait manquer la confrontation européenne, son indisponibilité pourrait s’étendre aux rencontres de championnat face à Getafe (au Bernabéu) et au Celta Vigo (à l’extérieur). Dans ce cas, l’entraîneur devra adapter ses choix et sa rotation pour préserver l’équilibre offensif de l’équipe.

Le joueur marocain — ou tout autre remplaçant choisi — pourrait donc voir son rôle élargi, avec plus de minutes octroyées afin de compenser l’absence d’un élément clé. Cette situation pourrait aussi servir de test pour déterminer qui s’impose durablement dans la hiérarchie offensive.