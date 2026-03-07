Real Madrid bat Celta Vigo en Liga avec un Marocain titulaire

Après deux revers consécutifs en championnat, le Real Madrid a renoué avec la victoire sur la pelouse du Celta Vigo grâce à une réalisation salvatrice de Federico Valverde tout à la fin de la rencontre. Un succès qui met fin à une série difficile et relance les Madrilènes en Liga.

La formation merengue présentait toutefois un effectif fortement diminué avant le coup d’envoi : Kylian Mbappé, Rodrygo, Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Alvaro Cerreras, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et David Alaba étaient tous indisponibles.

Sous la direction d’Álvaro Arbeloa, l’équipe avait besoin d’un résultat positif après les défaites concédées face à Osasuna (2-1) et Getafe (0-1) lors des deux dernières journées du championnat.

Renversement d’une rencontre maîtrisée par intermittence

Le Real est parti sur de bonnes bases et a rapidement pris l’avantage : Arda Güler a délivré la passe décisive sur une phase bien menée, permettant à Aurélien Tchouaméni d’ouvrir le score d’une frappe imparable depuis le bord de la surface.

Mais l’avance n’a pas tenu longtemps. Williot Swedberg a pris le dessus sur Trent Alexander-Arnold et trouvé Borja Iglesias, qui a égalisé d’un geste subtil. Ce score de parité était en place à la pause à Vigo.

La seconde période a vu Madrid pousser pour reprendre l’avantage, sans toutefois se montrer suffisamment tranchant dans la dernière passe. À la 70e minute, l’arbitre s’est tourné vers la VAR pour examiner une possible faute dans la surface : un défenseur du Celta avait touché le ballon de la main, mais l’arbitrage vidéo a retenu l’idée qu’un joueur madrilène avait d’abord poussé un adversaire.

Brahim Díaz, auteur d’une prestation de 77 minutes, a cédé sa place à Gonzalo García alors que le temps réglementaire s’égrenant. Le Celta a frôlé l’avantage lorsque Iago Aspas a vu sa tentative heurter le poteau, avant que Valverde ne délivre finalement les siens dans les toutes dernières secondes.