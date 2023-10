Real Madrid: avant le clasico, Vinicius Junior déjà attaqué au Barça

-Publicité-

Dans un post publié sur son compte X puis supprimé, le porte-parole adjoint du conseil d’administration du FC Barcelone, Mikel Camps, a violemment taclé Vinicius Junior. pour ses dribbles sur le terrain lors du match Braga-Real (1-2) en Ligue des champions.

Le Real Madrid se déplaçait mardi sur la pelouse du Sporting Braga, dans le cadre de la troisième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Une rencontre qui a tournée en faveur des Madrilènes, qui se sont imposés sur le score de 2-1. Rodrygo et Jude Bellingham ont marqué les deux buts des Merengues.

Du même Pays:

S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, Vinicius Junior a réalisé un grand match. L’ailier brésilien a délivré deux passes décisives, dont une à Bellingham pour le second but des visiteurs. Mais plus encore, la star auriverde s’est illustrée avec des dribbles déroutants dont lui seul à le secret. Un petit show du joueur de 23 ans qui n’a cependant pas plu à tout le monde.

Mikel Camps, porte-parole adjoint de la direction du FC Barcelone, a utilisé son compte X (ex-Twitter) pour pointer du doigt l’attitude du Brésilien sur le terrain. « Ce n’est pas du racisme, il mérite une tape sur les doigts pour avoir fait le clown. Que représentent ces dribbles inutiles et insignifiants au centre du terrain« , a écrit le dirigeant espagnol. Un post qui a été supprimé dans la foulée par son propriétaire;

Mais la capture d’écran de la publication s’est très vite répandue sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Alors que le Real et le Barça s’affrontent ce samedi pour le compte du premier clasico en Liga, ce dérapage de Mikel Camps lance sans doute le choc entre les deux géants du foot espagnol.