Real Madrid: Aurélien Tchouaméni fait déjà oublier Casemiro

Auteur de prestations abouties dernièrement avec le Real Madrid, le jeune français Aurélien Tchouaméni a clairement pris la succession de Casemiro, parti à Manchester United lors du dernier mercato estival.

Contre toute attente, Casemiro a décidé de quitter le Real Madrid cet été, brisant son légendaire trio avec Modric et Kroos. Un départ qui a quelque peu inquiété les fans du club espagnol, à propos de sa succession. Arrivé lui aussi au Real lors du dernier mercato estival pour 80 millions d’euros en provenance de Monaco, Aurélien Tchouaméni n’a pas mis longtemps à rassurer tout le monde, faisant déjà oublier le “Tank” seulement en quelques rencontres.

Titularisé pour la première fois lors de la 1ère journée de Liga contre Almeria (1-2), le français avait livré une prestation bâclée, se faisant même allumée par la presse espagnole. Mais lors de la journée suivante contre le Celta Vigo, l’ancien Monégasque a montré du mieux, avant de totalement conquérir le Madridismo, lors de son dernier match contre le Real Bétis. Dans ce duel comptant pour la quatrième journée du championnat espagnol, l’international français a rendu une copie parfaite, avec 16 duels gagnés sur 19, dont 6 aériens et 7 tacles réussis. Une prestation qui lui a valu le titre d’homme du match.

D’ailleurs, Defensa Central rapporte qu’au coup de sifflet final, Florentino Pérez serait même allé dans le vestiaire pour prendre à part le milieu tricolore. « On dirait que tu es là depuis 10 ans », aurait lâché le patron du Real Madrid au joueur, pour le féliciter de son excellent début de saison. Le média espagnol précise également, que le patron du Real aurait notamment reçu énormément de félicitations en tribune présidentielle, pour avoir recruté Tchouaméni.

De son côté, le jeune français sait qu’il faudra encore progresser, pour atteindre le niveau de Casemiro: « Je suis heureux, grâce à mes coéquipiers et au staff qui me font me sentir de mieux en mieux. Ce n’est que le début, je vais continuer à travailler pour m’améliorer et tout donner pour l’équipe« . Il faudra encore qu’il confirme dans de gros matchs comme le clasico ou encore le derby contre l’Atletico Madrid, mais l’histoire d’amour a débuté entre Tchouaméni et le Real Madrid.