Real Madrid: Antonio Rudiger en vacances au Ghana

- Publicité-

Le défenseur du Real Madrid, Antonio Rudiger, a été aperçu à Accra, la capitale du Ghana, où il passe ses vacances d’été.

L’international allemand est arrivé au Ghana ce week-end et a été vu passer du temps avec des amis au pays des Black Stars. Rudiger a été repéré en compagnie du joueur ghanéen Kingsley Schindler, alors qu’ils profitaient tous les deux de leur pause hors saison.

Avant sa visite au Ghana, Rudiger s’est également rendu dans son pays natal, la Sierra Leone, où il a fait des dons de charité par le biais de sa fondation, la Fondation Antonio Rudiger. Il faut dire que le retour à la source est devenu la tendance dans le monde du foot depuis quelques années, même si ce n’est que pour les pauses entre deux saisons.

- Publicité-

Les stars néerlandaises Memphis Depay de l’Atletico Madrid et Georgino Wijnaldum étaient dernièrement au Ghana pour quelques jours de relaxation. Les deux footballeurs ont notamment visité un gymnase de la capitale pour se connecter avec certains des boxeurs en herbe.

Depay est né d’un père ghanéen et d’une mère néerlandaise dans la ville de Moordrecht. Sa percée est venue avec le PSV Eindhoven, avant d’assurer un transfert de rêve à Manchester United et actuellement à l’Atletico Madrid.

Wijnaldum avait également un beau-père ghanéen mais joue actuellement pour les Pays-Bas. Il avait six ans lorsque ses parents ont divorcé. Il est vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions avec Liverpool, ayant également joué pour Feyenoord et le PSV.

Articles similaires