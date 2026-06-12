Mélanie Page refuse de dévoiler les détails de la demande en mariage de Nagui lors d’une interview

Depuis plus de vingt ans, Nagui et Mélanie Page forment l’un des couples les plus discrets et solides du paysage audiovisuel français. Malgré leur notoriété respective, ils préfèrent garder leur vie privée à l’abri des regards. Mariés depuis 2010, ils partagent une complicité qui remonte à leur rencontre au début des années 2000. Récemment, lors d’une intervention sur le plateau du Buzz TV, la comédienne s’est laissée aller à quelques confidences concernant la célèbre demande en mariage de l’animateur, sans toutefois en dévoiler tous les détails, entretenant ainsi une part de mystère autour de ce moment intime.

Mélanie Page a rappelé qu’elle avait fait la connaissance de Nagui en 2000, mais ce n’est qu’une décennie plus tard qu’ils se sont unis. Lors de l’émission Buzz TV, la journaliste a suggéré à l’actrice d’évoquer les circonstances précises de cette demande en mariage, un sujet qui séduit toujours le public français, admirateur du couple. Cependant, Mélanie Page a choisi de ne pas entrer dans les détails, préférant préserver la confidentialité de ce souvenir précieux.

À travers un ton léger, l’actrice a expliqué qu’elle avait déjà partagé quelques informations sur le sujet dans le passé, ce qui avait alors suscité de nombreuses réactions et commentaires sur les réseaux sociaux. Consciente des risques liés à la médiatisation de ces instants intimes, elle a fait montre de prudence et de retenue. « C’était très romantique pour plein de raisons, mais quoi que je dise, ça peut être repris sur les réseaux », a-t-elle déclaré, indiquant ainsi que ce moment spécial conserve une grande importance pour elle, tout en évitant les polémiques ou les malentendus sur Internet.

Une demande en mariage à New York, empreinte d’originalité

Malgré sa discrétion, Mélanie Page a accepté de révéler quelques éléments sur cette demande en mariage. La scène aurait eu lieu à New York, une métropole souvent symbolique dans les histoires d’amour du monde entier. Selon l’actrice, cette demande ne ressemblait à aucune autre, Nagui ayant mis en place une mise en scène originale pour surprendre sa future épouse.

« C’était très romantique, c’était à New York et c’était original », a-t-elle résumé, sans vouloir dévoiler les détails précis. Cette déclaration laisse entendre une attention particulière portée par l’animateur à ce moment crucial de leur vie commune. Mélanie Page a également partagé émotionnellement qu’elle avait « évidemment pleuré… », témoignant de la forte charge sentimentale de cet instant, avant de se montrer à nouveau réservée sur la nature exacte du geste de Nagui.

Le couple, apprécié pour sa stabilité et son alchimie visible, est suivi avec intérêt par les Français qui s’interrogent sur leur vie partagée. Les confidences mesurées de Mélanie Page lors de Buzz TV ont permis au public d’entrevoir un moment clé de leur histoire, tout en respectant l’intimité qui caractérise leur relation depuis deux décennies.