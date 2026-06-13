Audrey Fleurot révèle être atteinte de dyslexie et de dyspraxie à 48 ans

Audrey Fleurot, actrice française de renom, a récemment fait une annonce importante au cours de son intervention dans l’émission En aparté diffusée sur Canal+. Âgée de 48 ans, elle a révélé avoir découvert qu’elle était à la fois dyslexique et dyspraxique. Cette prise de conscience lui a permis d’apporter un éclairage nouveau sur certaines difficultés qu’elle rencontre depuis longtemps, dont elle ignorait jusqu’ici l’origine exacte.

Connue pour son caractère spontané et son franc-parler, Audrey Fleurot s’est confiée à Nathalie Lévy de manière ouverte et sincère. L’actrice, largement reconnue pour ses rôles au cinéma et à la télévision, a évoqué son parcours personnel ainsi que les obstacles qu’elle a dû surmonter. Cette révélation sur ses troubles neurodéveloppementaux éclaire certains défis qu’elle a vécus et qu’elle n’avait pas pu expliquer auparavant.

Au-delà de cette découverte, Audrey Fleurot a mis en avant sa philosophie de vie, fondée sur le travail et la persévérance, valeurs qu’elle cherche aussi à transmettre à son fils.

Une actrice engagée sur la voie de la persévérance malgré les obstacles

Lors de cet entretien, Audrey Fleurot a mis l’accent sur l’importance du travail acharné plutôt que de miser uniquement sur le talent inné. Elle considère que c’est l’effort constant et la volonté de progresser qui constituent la clé d’une réussite durable. Cette idée lui tient particulièrement à cœur et elle explique essayer de l’inculquer à son fils, qui a parfois tendance à se décourager face à des difficultés.

« C’est ce que j’essaie de lui inculquer, » a-t-elle indiqué, soulignant que la réussite ne se limite pas aux aptitudes naturelles mais dépend souvent de la détermination et de la persévérance. Ce positionnement résonne avec son vécu personnel, marqué par des défis qu’elle a dû affronter sans toujours comprendre l’origine de ses besoins spécifiques.

Avec son sens de l’humour habituel, elle a reconnu qu’elle pouvait se montrer très volontaire dans des domaines où elle ne se sentait pas très à l’aise, ce qui peut s’avérer frustrant. « Je peux être très volontaire dans des domaines où je suis nulle. Donc c’est assez déprimant, » a-t-elle plaisanté, avant d’entrer dans le vif du sujet concernant ses troubles.

Si Audrey Fleurot savait déjà qu’elle était dyslexique, elle a annoncé avec émotion avoir récemment appris qu’elle présentait également une dyspraxie. Cette double diagnosis lui a apporté une forme de soulagement, en donnant un nom clair à des difficultés qui avaient longtemps été floues et incomprises.

La dyspraxie est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la coordination motrice, la gestion de l’espace et l’exécution de certaines tâches quotidiennes. Souvent méconnu, ce handicap invisible peut compliquer la réalisation d’activités simples sans que la personne en souffrance en saisisse pleinement la cause.

Pour l’actrice, cette identification a constitué un tournant en posant un diagnostic précis et en lui offrant un cadre pour mieux gérer ses expériences personnelles. Cette révélation ouvre une perspective nouvelle sur ses modes d’apprentissage et d’adaptation, enrichissant sa compréhension d’elle-même.