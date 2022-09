Real Madrid: annoncé au FC Barcelone, Marco Asensio se prononce

Interrogé par La Cope à l’occasion du rassemblement de l’Espagne, Marco Asensio a évoqué la rumeur le liant au FC Barcelone apparue dans la presse espagnole ce mardi.

Ce mardi, une rumeur étonnante est apparue dans la presse espagnole. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan envisage de signer Marco Asensio dont le contrat avec le Real Madrid prend fin l’été prochain. Actuellement au rassemblement de la sélection espagnole, l’attaquant Merengue a été interrogé par La Cope sur ces rumeurs.

« Je n’y ai pas pensé, ni donné de valeur. Pour l’instant, je ne peux pas vous donner de réponse, je ne sais pas. Il y a beaucoup de rumeurs, de spéculations, et c’est normal. Dans sept mois je peux signer avec n’importe quel club et c’est normal que beaucoup de clubs parlent, et ils parleront sûrement encore » a-t-il affirmé.

Même s’il ne le dit pas clairement, Marco Asensio a laissé la porte ouverte pour un possible déménagement en Catalogne. S’il ne prolonge pas avec le Real Madrid, l’attaquant de la Roja pourra déjà dès janvier négocier librement avec le club de son choix. La direction barcelonaise devrait attendre jusque-là pour commencer les démarches en vue d’enrôler le joueur de 26 ans. Affaire à suivre…