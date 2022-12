Real Madrid: annoncé au Brésil, Carlo Ancelotti sort du silence

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a réagi à l’intérêt de la Seleçao qui a ciblé le technicien italien pour prendre la tête de la sélection Auriverde.

Avec le départ de Tite, qui a démissionné de son poste de sélectionneur des Auriverdes après la désillusion de son équipe en quart de finale de la Coupe du monde 2022, battue par la Croatie aux tirs au but (1-1, 4-2 tab), le Brésil s’est lancé dans une course pour dénicher un nouveau manager à la tête de l’équipe première.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est l’un des candidats au poste, selon des informations au Brésil, tandis que Pep Guardiola n’était pas intéressé par l’offre et a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2025. Mais cette piste semble déjà s’évanouir, au vu de la dernière sortie du technicien italien.

Au micro de Radio1, l’entraîneur du Real Madrid a répondu à l’intérêt de la Seleçao sans la moindre ambiguïté. « Entraîner au Brésil ? Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, je vis au jour le jour. Je suis plus âgé et je me sens bien à Madrid, nous avons encore beaucoup d’objectifs à atteindre. Il y a le temps de penser à l’avenir. J’ai un contrat qui se termine en 2024 et si le Real Madrid ne me fait pas partir, je ne bougerai pas« , a clarifié le Mister. Une nouvelle porte qui se ferme pour la sélection brésilienne.