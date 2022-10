Real Madrid: Ancelotti et Carvajal volent au secours de Karim Benzema

A la veille de la réception du Shakhtar par le Real Madrid en Ligue des champions, Carlo Ancelotti et Dani Carvajal se sont présentés en conférence de presse. L’occasion pour les deux hommes de défendre Karim Benzema, auteur d’une prestation médiocre contre Osasuna en Liga, dimanche dernier.

De retour sur les terrains avec le Real Madrid ce dimanche en Liga, après un mois de blessure, Karim Benzema ne s’est pas montré à son meilleur niveau. En effet, l’attaquant français n’a pas été décisif durant la rencontre contre Osasuna, et pire, il a raté un penalty condamnant ainsi son équipe au partage des points (1-1). Après le match, plusieurs médias madrilènes ont émis des doutes sur son niveau actuel.

« Les deux premiers mois de Benzema sont assez discrets. Il a démarré loin de son meilleur état de forme, et on ne sait pas pourquoi. Ses statistiques sont loin d’être mauvaises, mais cette sensation de domination et de contrôle du match ont disparu », faisait remarquer Marca. « On a vu qu’il n’était pas à 100% », expliquait de son côté AS.

Mais le Nueve peut compter sur le soutien de son équipe. En conférence de presse ce mardi, à la veille du match contre le Shakhtar en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a déclaré: «Quand Karim n’est pas capable d’évoluer à son niveau, il peut y avoir des critiques. C’est normal, mais cela ne nous affecte pas». De son côté, Dani Carvajal a insisté sur le mental de KB9. «Je ne pense pas que Karim soit impacté par le fait de marquer ou de rater un penalty. Sinon il repartirait malheureux, mais il est au-dessus de tout ça. Pour nous il est essentiel, le meilleur à son poste. J’espère qu’il pourra marquer deux ou trois buts demain.»

Demain, lors de cette rencontre contre le Shakhtar comptant pour la troisième journée de la Ligue des champions, Karim Benzema aura l’occasion de prouver à tout ceux qui doutent de lui, qu’il n’a rien perdu de son génie.