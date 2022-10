Real Madrid : Ancelotti donne des nouvelles de Benzema, absent à l’entraînement ce vendredi

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema n’était pas présent pour la séance d’entraînement de ce vendredi. Mais il n’est pas encore écarté pour le match de demain contre Getafe, selon son entraîneur Carlo Ancelotti.

Début de saison compliqué pour Karim Benzema. Auteur de prestations mitigées depuis l’entame de ce nouvel exercice, l’attaquant français n’est pas non plus au mieux physiquement. Il a d’ailleurs raté trois rencontres en septembre (Majorque, Leipzig et Atlético), après un pépin contre le Celtic Glasgow lors de la première journée de la Ligue des champions. Et il y a eu une nouvelle alerte pour KB9 ce vendredi.

En effet, le meilleur joueur d’Europe ne s’est pas présenté à l’entraînement des Merengue ce jour, à la veille du déplacement à Getafe pour le compte de la huitième journée du championnat espagnol. Cependant, le buteur français n’a rien de grave et pourrait être disponible pour le derby, comme l’a affirmé son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse.

« Il a joué deux matchs d’affilée après un mois d’arrêt, il a une petite surcharge. Il n’est pas écarté, s’il va bien, il peut jouer demain« , a déclaré le technicien italien, avant d’évoquer quand meme la possibilité de laisser son joueur au repos. « Il a eu la blessure qui l’a un peu arrêté, mais je vois le même Karim que d’habitude. Nous n’avons aucun souci à ce sujet. Il sera peut-être mis au repos face à Getafe, nous ne voulons pas prendre de risques, mais il fait ce qu’il fait toujours. »

Auteur de 3 buts et une passe décisive depuis le début de saison, Karim Benzema cherchera certainement à se ménager à quelques semaines de la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Car, un nouveau pépin physique pourrait l’empêcher d’effectuer le voyage pour le Qatar avec la France.