Real Madrid 3 – 1 Barça: les reactions de Carlo Ancelotti et Xavi

Le Real Madrid s’est défait du FC Barcelone (3-1) ce dimanche au Santiago Bernabeu, lors de la neuvième journée de la Liga. Après la rencontre, les entraîneurs des deux équipes ont analysé les prestations de leurs poulains.

Le 250è clasico de l’histoire du championnat espagnol a tourné en faveur du Real Madrid. Dans son antre du Santiago Bernabeu, la casa Blanca a dompté le FC Barcelone sur le score de 3-1, se vengeant de la déculottée (4-0) infligée par les Catalans la saison dernière. Karim Benzema (12è), Federico Valverde (35è) et Rodrygo (91è, SP) ont scellé la victoire des Madrilènes. Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti avait évidemment le sourire, au micro de DAZN.

“Contre une équipe comme celle-ci, avec autant de qualité, il faut faire un match complet et c’est ce que nous avons fait, en attaque comme en défense. L’équipe a été bonne avec et sans le ballon, il y avait de la confiance. Le début de match a été réussi nous avons vite pris de l’avance et à partir de là, nous avons bien contrôlé le match”, a déclaré le technicien italien, avant de poursuivre en conférence de presse: “Nous avons été meilleurs en première mi-temps, plus percutants, nous sommes bien ressortis de l’arrière et nous avons bien défendu contre un adversaire qui presse très haut. C’était la clé« .

De son côté, le coach du FC Barcelone Xavi Hernandez s’est montré lucide sur la situation de son équipe. « Nous sommes sur une dynamique négative. Nous essayons. Nous avons la foi, le respect de soi. Nous essayons. Heureusement, ce ne sont que trois points. C’était une occasion de rester leaders et nous repartons les mains vides. Nous avons eu des occasions mais nous n’en avons pas profité, ils ont très bien défendu. Nous devons changer la dynamique qui fait que rien ne ressort de positif« , a lâché le technicien catalan.

Et les Blaugranas devront vite se ressaisir puisqu’ils seront de retour sur les pelouses jeudi prochain, pour la réception de Villarreal lors de la dixième journée de championnat. De son côté, le Real Madrid se rendra à Elche mercredi.