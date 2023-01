Real Madrid 3 – 1 Atletico: « Ceballos aurait dû prendre un deuxième jaune », Diego Simeone

Après la défaite face au Real Madrid (3-1) ce jeudi soir, en quart de finale de la Coupe du Roi, l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone s’est présenté face à la presse. Et pour le technicien argentin, une action aurait pu faire basculer le match en faveur des siens.

La saison cauchemardesque de l’Atletico Madrid se poursuit. Déjà éliminé de la Ligue des champions, ainsi que toutes compétitions européenne, et largué dans la course au titre en Liga, l’ATM s’est fait éjecter de la Coupe du Roi ce jeudi soir. Opposés au Real, ce jeudi soir en quarts de finale de la compétition, les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont été défaits sur le score de 3-1. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur Diego Simeone a estimé que le match aurait pu tourner en faveur des siens.

« Pour moi, nous avons fait un très bon match jusqu’à la 70e minute, jusqu’à la faute de Ceballos, personne ne se soucie qu’il n’ait pas reçu un deuxième carton jaune, mais nous aurions été réduits à un de plus avec le résultat en notre faveur. Ça ne s’est pas produit, puis Savic a été expulsé. Jusqu’au but de Rodrygo, dans une action individuelle fantastique, l’équipe a généré de grandes choses, a joué, mais au fur et à mesure que le match avançait, ça devenait difficile de tenir avec un de moins. Je suis extrêmement satisfait de l’effort des joueurs et de l’image que l’équipe a donnée« , a lâché le Cholo, relayé par Real France.

Le technicien argentin a ensuite assumé la responsabilité des échecs de son équipe cette saison. « Sans titres, je n’ai plus grand-chose à dire. Nous n’avons pas la Ligue des Champions, la Copa et le premier responsable c’est moi. Mais aujourd’hui je repars heureux, j’ai aimé l’équipe, nous avons bien concouru, nous sommes venus sur un terrain avec une centaine de nos fans, les autres étant des fans du Real Madrid, et nous avons très bien concouru. Quand l’équipe le veut, elle est compétitive, et cela me met un peu en colère, mais c’est la réalité, car quand l’équipe le veut, elle est très compétitive« , a-t-il ajouté.

Désormais, l’Atletico Madrid n’a plus que le championnat espagnol a disputé pour le reste de la saison. Quatrième au classement, avec le même nombre de points que Villarreal (5è), les Colchoneros doivent rapidement se reprendre et livrer une meilleure performance en ce deuxième moitié d’exercice, pour espérer décrocher une place en Ligue des champions.