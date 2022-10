Real Madrid 2 – 1 Shakhtar : la réaction de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid s’est imposé contre le Shakhtar Donetsk (2-1) ce mercredi soir, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des champions. Après la rencontre, Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse pour livrer son analyse sur la performance de son équipe.

Le Real Madrid a fait un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Opposé au Shakhtar Donetsk dans son antre du Santiago Bernabeu, le champion d’Europe en titre s’est imposé sur le score de 2-1. Des buts de Rodrygo (13è) et Vinicius Junior (28è) ont suffi à faire le bonheur des Merengues. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est exprimé sur la performance de son équipe.

Le technicien italien s’est montré satisfait, malgré les nombreuses occasions ratées par ses joueurs. « Oui, on a très bien joué, on a bien combiné mais on n’a pas cadré beaucoup de tirs au final. Mais on a tiré beaucoup au but. Ce sont des matchs que tu te compliques si tu ne t’échappes pas mais on l’a bien contrôlé. Le pressing était bon, en défense on était bien« , a-t-il déclaré avant d’expliquer sa colère après la réduction du score des visiteurs. « J’ai demandé à l’équipe d’être plus compacte, de ne pas penser que c’était facile. Quand tu mènes 2-0 et que tu contrôles le match, parfois tu perds en concentration, tu fais moins les efforts… C’est ce qui s’est passé en fin de première mi-temps.«

Des petites fautes de concentration que les Merengues devront corriger très rapidement, puisqu’ils vont enchaîner pas moins de sept matchs avant la fin du mois d’octobre. Prochain rendez-vous, un déplacement sur la pelouse de Getafe en Liga le week-end prochain. L’occasion pour les coéquipiers de Karim Benzema de se reprendre après leur faux pas (1-1) contre Osasuna dimanche dernier.