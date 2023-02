Real Madrid 1-1 Atletico: Ancelotti résigné, Simeone furieux

Après le match nul entre le Real Madrid et l’Atletico (1-1) ce samedi en Liga, les entraîneurs des deux équipes se sont exprimés face à la presse.

Le Real Madrid recevait l’Atletico ce samedi à l’occasion de la 23è journée du championnat espagnol. Une rencontre fermée qui a accouché d’un résultat nul. Les Colchoneros avaient ouvert le score en seconde mi-temps, grâce à José Maria Gimenez (1-0, 78e), avant qu’Alvaro Rodriguez, la jeune pépite uruguayenne de la Castilla, n’égalise pour les Merengue (1-1, 85e).

Un résultat qui complique la tache pour le Real Madrid dans la course au titre. La Casa Blanca peut en effet se retrouver à 9 points du Barça en cas de victoire des Catalans ce dimanche. Face à la presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a reconnu qu’il serait désormais très compliqué pour le Real de conserver son titre en Liga.

« C’était déjà très difficile avant ce match, alors maintenant… encore plus. Nous allons nous battre jusqu’au bout, c’est ce que je peux dire », a déclaré le technicien italien, relayé par Real France, avant d’ajouter. « Ce nul n’est pas un adieu, mais maintenant c’est encore plus compliqué qu’avant. Nous devons nous battre jusqu’au bout… et voir ce qui se passe. »

De son côté, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atletico a pesté contre l’arbitrage notamment pour le rouge reçu en deuxième période par Correa.

« On a fait face à la blessure de Reinildo, un joueur important pour nous et on a fait face à l’expulsion. L’arbitre a vu ce qui s’est passé avec Correa, il n’y a pas de violence. Je ne sais pas si la VAR l’a appelé… Ça nous touche nous, une fois de plus. On a besoin d’aide, la VAR permet de revoir l’action normalement. On a tous besoin d’être compétitif de la meilleure manière« , a lâché le Cholo.