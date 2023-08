Real Madrid: 03 joueurs absents à l’entrainement, à quelques jours de la reprise du championnat

Le Real Madrid a repris l’entraînement ce dimanche, après avoir bénéficié de deux jours de repos au retour de sa tournée aux Etats-Unis. Ferland Mendy, Dani Ceballos et Arda Güler, blessés, manquaient à l’appel, selon les informations rapportées par Real France.

Après quelques jours de pause, le Real Madrid a repris l’entraînement ce dimanche pour entamer les préparatifs en vue du match d’ouverture de la nouvelle saison de Liga, prévu samedi prochain contre l’Athletic Club. Cependant, l’entraîneur Carlo Ancelotti a dû composer avec quelques absences. Parmi les joueurs de l’effectif, trois d’entre eux ont malheureusement été contraints de rester en marge des activités d’entraînement en raison de blessures. Il s’agit du défenseur Ferland Mendy, du milieu de terrain Dani Ceballos et de la nouvelle recrue Arda Güler, tous touchés par des blessures diverses.

Ferland Mendy, qui a été un pilier essentiel de la défense du Real Madrid, est confronté à une lésion musculaire du biceps fémoral droit. On prévoit qu’il sera absent des terrains pendant environ deux semaines, bien que ce délai puisse être affiné en fonction de la progression de sa blessure. De son coté, Dani Ceballos, est confronté à des problèmes au tendon distal du biceps fémoral droit. Cette blessure l’a écarté des activités d’entraînement depuis un certain temps déjà, et il devrait encore manquer environ vingt jours supplémentaires de jeu.

Enfin, Arda Güler, la nouvelle recrue turque, est touchée au ménisque interne du genou droit. Pour l’instant, Güler suit un traitement conservateur pour atténuer ses douleurs au genou, et sa progression déterminera si une intervention chirurgicale sera nécessaire pour sa récupération. L’absence de ces trois joueurs clés est certainement une préoccupation pour le Real Madrid à l’aube de la nouvelle saison. Cependant, avec l’expertise de Carlo Ancelotti à la barre et un effectif assez riche, l’équipe tentera sans aucun doute de surmonter ces obstacles et de se préparer de manière optimale pour le défi qui l’attend contre l’Athletic Club samedi prochain.

