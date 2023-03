Real Madrid 0-1 Barça: les réactions de Xavi et Ancelotti

Le FC Barcelone a battu le Real Madrid (1-0) ce jeudi soir, en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Après la rencontre, les entraîneurs des deux équipes se sont exprimés face à la presse.

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontaient à nouveau cette saison, ce jeudi soir, cette fois en Coupe du Roi. Au terme d’une rencontre comptant pour la manche aller de la compétition, les Blaugranas se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0). Dans un match qui aura été très fade et insipide, l’actuel leader de Liga, malmené dans le jeu, a inscrit l’unique but de la rencontre sur une frappe de Kessié déviée par Militao (26è). Évidemment, après ce duel, les deux entraîneurs avaient des discours différents.

Le coach du Barça a préféré rester prudent, malgré ce succès qui place son équipe en position très favorable pour la qualification en finale. « Le résultat est très positif. Je suis content pour le travail réalisé, la solidarité défensive. Le match a été difficile. On n’a pas su tenir le ballon, on a eu du mal à gagner les duels dans le camp du Real Madrid… On a bien défendu sans ballon. On s’est bien battu sans ballon. Je suis satisfait mais nous devons mieux jouer avec le ballon. Je suis satisfait du résultat mais pas tellement du match« , a-t-il expliqué, relayé par Real France, avant d’ajouter: « On prend un certain avantage mais on devra être très compétitif au retour qui se jouera à la maison, avec nos supporters. Mais je vois toujours le Real Madrid comme favori.«

Ancelotti fier de son équipe

De son côté, Carlo Ancelotti n’a pas voulu accabler ses joueurs malgré la défaite. Le technicien italien estime que le Barça ne méritait pas la victoire et s’est montré fier de la prestation des siens.

«C’est un très mauvais résultat, non mérité. C’était un match bien joué de notre part, avec intensité et engagement, nous n’avons pas laissé le Barça jouer comme il le voulait. Ils étaient dans un bloc très bas non pas parce qu’ils le voulaient, mais parce que nous les avons obligés à le faire. Il était difficile d’avoir des occasions, nous avons essayé depuis l’extérieur de la surface, mais ils ont de grands défenseurs et ils nous ont donné des problèmes sur les centres (…) Il était difficile de trouver des espaces. Ils étaient très resserrés. Je n’ai rien à reprocher. Je suis très content et j’ai hâte de faire la même chose au match retour», a lancé l’ancien coach d’Everton, relayé par Footmercato.

Le match retour de cette demi-finale de la Coupe du Roi est prévu pour le 5 avril prochain au Camp Nou. Une rencontre qui promet d’être tendue, avec une place en finale en jeu.