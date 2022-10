Real-Barça: Aurélien Tchouaméni raconte son premier souvenir d’un Clasico

Dans des propos rapportés par Marca, le milieu français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a avoué que son premier souvenir d’un clasico était la célébration “Calma, Calma” de Cristiano Ronaldo au Camp Nou en 2012.

Ce dimanche après-midi, le temps d’une rencontre de 90 minutes, la planète football va s’arrêter de tourner. Ce sera le Clasico espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le match le plus attendu de l’année avec son parterre de stars notamment Karim Benzema, Vinicius Jr, Modric, Robert Lewandowski, Pedri ou encore Ousmane Dembélé. Et pour ce déplacement, crucial, les Blaugranas vont porter un maillot spécial.

Recruté cet été par les Merengues, Aurélien Tchouaméni devrait être titularisé pour disputer le premier clasico de sa jeune carrière. Dans des propos rapportés par Marca, l’international français a affiché toute sa joie: « Je suis très heureux de jouer mon premier classique au Bernabéu devant les fans de Madrid. C’est un match spécial, le plus important du monde. Les deux équipes veulent gagner, mais essayons et faisons tout pour y parvenir ».

Il a ensuite révélé quel était son premier souvenir de choc historique entre le Real Madrid et le FC Barcelone. « Mon premier souvenir du Clasico a été la célébration de Cristiano Ronaldo demandant le calme en marquant au Camp Nou (Lors du match retour en Liga, édition 2011-12) », a avoué l’ancien Monégasque, qui n’a jamais caché son amour pour le maillot blanc même avant son arrivée.

Sur le terrain, ce Clasico sera d’une importance capitale pour la première place du championnat espagnol. Après 9 journées, les deux équipes ont le même nombre de points (22). Mais ce sont les Blaugranas qui occupent la place de leader grâce à une meilleure différence de but. La victoire est donc primordiale pour l’une ou l’autre des équipes qui creusera l’écart sur son rival , ce qui comptera forcément dans la course au titre.