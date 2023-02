Real-Atletico: mauvaise nouvelle pour Diego Simeone avant le derby madrilène

Alors que l’Atletico Madrid affronte le Real ce samedi au Santiago Bernabeu, l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, sera privé de son milieu de terrain, Rodrigo de Paul, victime d’une lésion musculaire.

L’Atletico Madrid se déplace ce samedi au Santiago Bernabeu pour y affronter le Real. Un derby comptant pour la 23è journée de Liga. Déjà éliminés de la Ligue des champions et de la Coupe du Roi, les Colchoneros n’ont plus que le championnat pour espérer sauver leur saison. Largement distancés par le Barça en tête du classement, les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont besoin de points pour au moins finir dans le top 4, synonyme de qualification pour la prochaine C1.

Une victoire contre la Casa Blanca s’avère donc indispensable pour les Matelassiers, menacés par le Real Betis. Une mission périlleuse pour l’actuel 4è du championnat qui retrouve les Merengues très en forme depuis quelques semaines avec notamment une démonstration de force contre Liverpool (5-2) mardi soir.

Et pour ne rien arranger, Diego Simeone et ses joueurs vont devoir voyager sans Rodrigo de Paul. Le milieu de terrain est forfait pour ce derby madrilène en raison d’une blessure musculaire. Touché et remplacé à l’heure de jeu lors de la victoire face à l’Athletic Bilbao (1-0), le champion du monde argentin souffre d’une lésion à la cuisse gauche, comme le signale Marca. Certes, son mal n’est très grave au point de l’éloigner des pelouses pendant plusieurs semaines, mais suffisant pour le déclarer forfait pour le choc contre le Real.