Real 0-4 Barça: Carlo Ancelotti revient sur le naufrage face aux Blaugranas

En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a évoqué l’état de forme de son groupe avant la réception du Barça (dimanche) en Liga. Et l’entraineur du Real Madrid est revenu sur la défaite des siens face aux catalans (0-4) la saison passée.

La communauté sportive va élire domicile ce dimanche au Santiago Bernabeu. Le mythique stade madrilène va en effet abriter le premier clasico de la saison entre le Real et le Barça. Ub duel au sommet comptant pour la neuvième journée de Liga. Et contrairement aux éditions antérieures, ce choc est décisif car il met en jeu le fauteuil de leader. Avec un meilleur goal différentiel, les Culés sont en tête au classement mais possèdent le même nombre de points que le rival merengue (2è, 22 points).

En conférence de presse ce samedi, l’entraineur madrilène, Carlo Ancelotti, a fait le point sur l’état de son effectif, à 24 heures du choc. Le technicien italien a notamment évoqué le douloureux souvenir du naufrage de son équipe face aux Catalans (0-4) la saison passée. Une désillusion surtout précipitée par les choix tactiques controversés du technicien italien lors de la rencontre.

« Le football a été inventé il y a longtemps. Il n’y a plus d’inventeurs dans le football. Donc je ne veux rien inventer. J’ai essayé la saison dernière, et on s’est fait rosser », a déclaré Ancelotti, rapporté par les médias espagnols. « Cette fois, je ne vais rien inventer », a promis « Carletto ».

« Ce match est spécial »

Mais la lourde défaite de la saison dernière ne va pas hanter son groupe, a assuré Ancelotti. « Le match de l’an dernier ne va pas nous affecter. C’est une nouvelle saison, un nouveau clasico », a balayé l’ancien joueur de la Squadra Azzurra. « On est excités à l’idée de jouer ce clasico. On va jouer un match que le monde entier va regarder. Donc on rêve de montrer une bonne image, et de gagner, pour nos supporters. Mais ce n’est pas un match de vie ou de mort », a nuancé le technicien italien.

« Ce match est spécial. Il se prépare comme les autres, mais tu dois prendre en compte l’aspect émotionnel dans ta préparation (…..) On devra faire un match complet. Il n’y a que comme ça que l’on peut gagner des matches et des titres », a conclu l’entraineur du Real. Pour rappel, le match Real-Barça est prévu ce dimanche au stade Santiago Bernabeu à partir de 16 h15 (GMT+1).