Réaction de Brigitte Bleu, accusée de vouloir profiter de la réussite de Jonathan Morrison

La mère de l’influenceur Apoutchou National, est actuellement au centre d’une grosse polémique. Elle est soupçonnée de vouloir voler le succès du jeune Jonathan Morrison. Mais elle n’a pas hésité à répondre à ses détracteurs.

En effet, dans une publication sur sa page Facebook, la comédienne ivoirienne Brigitte Bleu Agbré a fait l’éloge de son fils Stéphane Agbré, connu plus sous le pseudonyme de Apoutchou National et le jeune businessman Jonathan Morrison. « Les deux meilleurs influenceurs de l’année. Ce n’est pas un débat. Ils ont été critiqués humiliés, mais DIEU est dans leurs affaires. Je vous aime mes bébés. Que Dieu soit au contrôle de votre vie à chaque instant », a-t- elle écrit.

Mais ces écrits de la réalisatrice sont rapidement devenues source de polémique sur la toile. Pour les internautes, la mère d’Apoutchou National veut tirer profit de la réussite du promoteur du tournoi de Maracana Tchin Tchin.

La comédienne, connue pour ses sorties controversées sur la toile ne s’est pas fait prier avant d’apporter sa part de vérité sur le sujet qui fait boule de neige sur la toile. « Que quoi ? Je suis une maman opportuniste ? Comme l’étoile du petit Morrison brille là voilà elle se colle à lui. Elle et son fils sont comme ça, c’est pour voler étoile des gens huuumm on peut être nul comme ça ? Quand je dormais dans les églises avec mon fils, je veillais jour et nuit pour travailler pour l’envoyer en Europe par avion avec un visa, j’ai été humilié au milieu de mes Amis, car je n’avais pas de bon vêtement à me mettre, en ce moment-là je ne volais pas étoile hein ? », a cherché à savoir l’actrice ivoirienne.

Par ailleurs, pour finir elle est revenue sur les débuts de son fils en tant qu’influenceur. « Vous avez vu comment mon fils a commencé, sur la toile, quelle HUMILIATION et MOQUERIE il n’a pas essuyé ? Mais comme sa mère il n’a jamais baissé les bras. On a lutté en travaillant dur avec mon Époux pour avoir une place au soleil Bim on vole étoile. Volez étoile aussi pour être au niveau où je suis. Mes adorables le seul secret de la réussite c’est travailler dur et ne jamais baisser les bras quelque soit l’obstacle qui est devant vous Foncez », a-t-elle conclu.