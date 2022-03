RDC: une vingtaine de morts dans une attaque des rebelles ADF

Plusieurs personnes ont été enlevées par les assaillants et une dizaine de maisons incendiées, d’après la même source, affirmant que certaines victimes « ont été tuées dans leurs maisons et d’autres dans leurs champs ». Vidé de ses occupants à la suite de l’attaque, le village était éloigné des positions de l’armée, a indiqué un porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc), confirmant l’attaque rebelle.

L’attaque a eu lieu à Mambumembume, un village situé à 12 kilomètres au nord-est de la localité de Mamove à la limite entre les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. « Il y a par exemple 5 corps qu’on a retrouvé près de la rivière Samboko vers Kalalangwe et d’autres à Makakwa. Au total au moins 27 personnes ont été tuées », a déclaré Kinos Katuho, président de la société civile de Mamove, cité par l’Agence Anadolu.

