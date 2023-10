RDC: un naufrage fait au moins 30 morts et plus de 160 disparus

Au moins 30 personnes ont été tuées et 167 autres disparues lors d’un naufrage sur le fleuve Congo, près de la ville de Mbandaka dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé le ministre de la Santé et de l’Action humanitaire de la province de l’Équateur, Didier Mbula.

« La baleinière, qui transportait plus de 300 passagers, ainsi que des marchandises telles que des sacs de ciment, des barres de fer et des milliers de litres de carburant, aurait sombré en raison du non-respect des mesures de navigation, notamment la surcharge et la navigation nocturne, a-t-il déclaré au site congolais Actualité. Actuellement, les opérations de récupération des corps se poursuivent, avec déjà 30 victimes retirées des eaux du fleuve Congo ». Une enquête sur la cause de l’incident a été ouverte.