RDC : un mois après le départ de l’AFC/M23, Uvira tente de reprendre son souffle

Uvira, située dans l’Est de la République démocratique du Congo et deuxième agglomération du Sud-Kivu derrière Bukavu, porte encore les traces d’une période récente de violence. La vie quotidienne y reprend, mais avec une lenteur qui trahit les blessures laissées par les affrontements.

Les commerces et transports tentent de repartir, toutefois la fermeture de la frontière avec le Burundi et la proximité de la ligne de front constituent des freins importants. Les échanges commerciaux sont réduits, les flux de marchandises perturbés et la mobilité des populations reste fortement restreinte.

Dans plusieurs quartiers, les marques du passage puis du retrait précipité du M23 sont visibles : bâtiments endommagés, lieux abandonnés, rues où l’activité reste sporadique. Ces signes matériels racontent le chaos et l’urgence qui ont accompagné l’occupation.

Sur le terrain, les habitants font face à des difficultés multiples : familles déplacées, services locaux sous tension et reprise économique incertaine. L’insécurité persistante rend délicate la distribution d’aide et le retour à une vie normale pour de nombreuses personnes.

Constat sur place

L’envoyée spéciale de RFI, présente à Uvira, a observé une ville en reconstruction mais fragilisée. Marchés clairsemés, boutiques partiellement fermées et quartiers encore marqués par l’abandon témoignent d’une reprise inégale.

Si quelques activités redémarrent et que certains habitants réinvestissent progressivement leurs routines, l’avenir immédiat demeure soumis à deux conditions majeures : un apaisement durable près de la ligne de front et la réouverture des passages transfrontaliers qui permettent habituellement l’écoulement des marchandises et la mobilité des familles.