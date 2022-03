RDC: un hélicoptère de la mission des Nations Unies abattu par les rebelles du M23

Un hélicoptère de la MONUSCO s’est écrasé ce mardi 29 mars dans la zone de Tshanzu, au Nord Kivu, où se déroule des combats intenses entre les FARDC et les rebelles M23.

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) accusent le M23 d’avoir abattu « dans la zone qu’il contrôle, l’un des deux hélicoptères de reconnaissance de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO), avec à son bord, huit Casques Bleus membres d’équipage et Observateurs des Nations Unies ». Plus tôt dans la journée, la mission onusienne avait annoncé avoir perdu le contact avec l’un de ses hélicoptères en mission de reconnaissance dans le territoire de Rutshuru, précisément dans la zone de Chanzu, l’une des cibles des attaques du Mouvement du M23 dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon le général Ekenge Bomusa Efomi Sylvain, porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu, ledit hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d’évaluation des mouvements des populations causés par les attaques du M23 dans la région, en prévision des actions humanitaires à entreprendre. Il souligne enfin que les Forces Armées de la République Démocratique du Congo et la MONUSCO sont à pied d’œuvre pour retrouver l’appareil et les potentiels survivants.

Deux soldats rwandais capturés dans les rangs du M23

Le M23 a avancé depuis lundi, “prenant Chengerero et Kabindi et Rwanguba sur l’axe Bunagana-Rutshuru-centre (Nord-Kivu) ainsi que d’autres villages du groupement Jomba. Leurs dernières positions connues, se situent à environ 10 km de Rutshuru-centre”, a indiqué le baromètre sécuritaire du Kivu, projet de recherche de l’ONG Human Rights Watch (HRW) et du Groupe d’étude sur le Congo (GEC). Bintou Keita, cheffe de la MONUSCO, « condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive des M23 au Nord-Kivu et appelle à leur reddition immédiate et sans condition », selon un communiqué de la mission onusienne.

Kinshasa a déclaré avoir capturé deux soldats de l’armée rwandaise dans les rangs du M23, lundi, lors des combats. Le Rwanda a réfuté les accusations et dénoncé une “manipulation de l’opinion”. Le gouvernement congolais a convoqué l’ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa pour des explications.